Власти изымают под велодорожку земли у моря в Янтарном и Балтийске

Все новости по теме: Строительство велодорожек

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление об изъятии земель для государственных нужд. Под строительство второй очереди велодорожки «От косы до косы» власти намерены изъять в общей сложности 19 участков. Агентству по имуществу поручено заключить соглашения с правообладателями земель. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

В список изымаемых попали земли у моря в районе Балтийска и Янтарного. Самый большой участок имеет площадь 33484 кв. м и расположен в Балтийске, текущее назначение — земли промышленности, энергетики, связи, обороны, безопасности и иного спецназначения для нужд Минобороны РФ.

Ранее Агентству по имуществу выделили из бюджета 90 млн рублей «на реализацию в срок до 31 декабря 2024 года мероприятий по изъятию для государственных нужд Калининградской области земельных участков, находящихся в пользовании третьих лиц или частной собственности». Выкупать собираются земли, на которых развернут строительство второй очереди велосипедной дорожки по приморской рекреационной зоне.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter