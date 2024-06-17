Власти изымают под велодорожку земли у моря в Янтарном и Балтийске

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал постановление об изъятии земель для государственных нужд. Под строительство второй очереди велодорожки «От косы до косы» власти намерены изъять в общей сложности 19 участков. Агентству по имуществу поручено заключить соглашения с правообладателями земель. Постановление опубликовано на портале правовой информации.



В список изымаемых попали земли у моря в районе Балтийска и Янтарного. Самый большой участок имеет площадь 33484 кв. м и расположен в Балтийске, текущее назначение — земли промышленности, энергетики, связи, обороны, безопасности и иного спецназначения для нужд Минобороны РФ.