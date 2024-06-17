В Железнодорожном лесничестве поймали с поличным «чёрных лесорубов» (фото)

Фото: Telegram-канал минприроды Калининградской области

Сотрудники оперативного отдела Управления охотничьего и лесного хозяйства в ходе проведения рейда на территории Железнодорожного лесничества выявили незаконную рубку деревьев. Нарушители лесного законодательства были задержаны на месте в момент вырубки деревьев, сообщили в минприроды Калининградской области.



«Чёрные лесорубы» успели спилить восемь деревьев: четыре осины и четыре берёзы. Объём незаконно срубленной древесины составил 12,41 кубометра. Лесному фонду причинён ущерб в размере 200 635 рублей.

«Установлены личности нарушителей, используемая ими техника. Материалы дела переданы в полицию для привлечения лесорубов к уголовной ответственности», — сообщили в минприроды.