Власти увеличили прожиточный минимум в России на 2280 рублей

Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. Как сообщает «Интерфакс», прожиточный минимум в целом по России на душу населения составит 17 733 рубля. Это на 2280 рублей больше, чем в 2024 году.



Для трудоспособного населения он составит 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей. «Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год, который по данным Росстата составил 40 121 рубль», — сообщил сайт кабинета министров.