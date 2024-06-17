Власти увеличили прожиточный минимум в России на 2280 рублей

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Правительство РФ увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. Как сообщает «Интерфакс», прожиточный минимум в целом по России на душу населения составит 17 733 рубля. Это на 2280 рублей больше, чем в 2024 году.

Для трудоспособного населения он составит 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей. «Величина прожиточного минимума рассчитана от медианного дохода за 2023 год, который по данным Росстата составил 40 121 рубль», — сообщил сайт кабинета министров.

С 1 января 2024 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения составляет 15 453 руб. в месяц, сообщало РБК. Для трудоспособного населения (от 16 лет до назначения пенсии по старости) он составляет 16 844 руб., для детей — 14 989 руб., для пенсионеров — 13 290 руб.

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