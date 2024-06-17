Калининградцам объяснили, как они заплатят за продление отопительного сезона

Власти Калининграда объяснили, как калининградцы заплатят за пролонгированный до начала мая отопительный сезон. Подробный комментарий на этот счет дал «Новому Калининграду» председатель комитета городского хозяйства Вадим Борисов.



Чиновник напомнил, что отопительный сезон 2023-2024 завершился лишь 2 мая, и заметил, что абоненты, получающие эту коммунальную услугу по нормативу, никаких дополнительных счетов получать не будут.

«По нормативу у нас выставляются квитанции с фиксированной стоимостью с октября по апрель включительно. В мае квитанция за отопление этим собственникам и нанимателям жилых помещений не выставляется, — пояснил Борисов. — Тем потребителям, которые получают услугу по показателям прибора учета, выставляется ровно столько, сколько было потреблено в соответствии с показаниями прибора учета».

Борисов также обратил внимание калининградцев на то, что в квитанциях за май отдельно расписана эта ситуация в абзаце, выделенном жирным шрифтом.

«Сказано, что выставление квитанции за отопление будет производиться по показаниям прибора учета, и показания снимаются обычно до 25 числа предыдущего месяца. Стандартно в подавляющем количестве приборов учета показания снимаются 22-23 числа предыдущего месяца. Соответственно, в квитанциях за май те потребители, которые получили услугу по приборам учета, получили суммы, рассчитанные с даты снятия показаний до 2 мая 2024 года включительно», — добавил он.

Вадим Борисов напомнил, что к центральному отоплению в Калининграде подключены более 143 тысяч абонентов. 107 из них имеют общедомовые приборы учета.

Отопительный сезон в Калининградской области во всех муниципалитетах из-за резкого понижения температуры решили возобновить 18 апреля.