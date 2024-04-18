Власти объявили о возобновлении отопительного сезона во всех муниципалитетах

В Калининградской области решили возобновить отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом сообщил в четверг, 18 апреля, губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



«Всех глав администраций попросили уже возобновить отопление. Решения они уже оформляют», — написал Алиханов.