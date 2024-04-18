Власти объявили о возобновлении отопительного сезона во всех муниципалитетах

В Калининградской области решили возобновить отопительный сезон во всех муниципалитетах. Об этом сообщил в четверг, 18 апреля, губернатор Антон Алиханов в комментариях на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Всех глав администраций попросили уже возобновить отопление. Решения они уже оформляют», — написал Алиханов.Накануне о возобновлении отопительного сезона объявили власти Калининграда. «Погода у нас непредсказуемая, поэтому будем подстраиваться», — сообщила сити-менеджер Елена Дятлова. При этом ранее городские власти исключали такую возможность, поясняя, что «остановка и включение котельных — достаточно сложный технический процесс». В администрации заверили, что возобновление отопительного сезона не отразится на суммах в квитанциях за апрель.