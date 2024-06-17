Главу комитета администрации Калининграда оштрафовали по иску прокуратуры

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В Калининграде председатель комитета горадминистрации оштрафован за нарушение порядка рассмотрения обращения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе проведенной ведомством проверки было установлено, что в горадминистрацию обратилась калининградка, не согласная с ответом на ее обращение насчет отсутствия бетонных полусфер и по другим вопросам. В нарушение требований закона повторное письмо женщины было рассмотрено тем же должностным лицом — председателем комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ответ которого она обжаловала. Кроме того, ответ чиновника был направлен с нарушением установленного законом срока.

Прокурором города главе администрации внесено представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По результатам рассмотрения дела судом председатель комитета оштрафован на 6 тыс. рублей.

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