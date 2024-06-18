Погода в Калининграде 18 июня

Днем во вторник, 18 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха днем составит +23°C, сообщает Гидрометцентр России. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.



По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +21°C, ночью +16°C, возможны небольшие дожди. На востоке области +24°C днём, ночью +12°C, также возможны дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре утром и днём малооблачно, небольшой дождь. Температура утром +20°C. Днем повысится до +23°C. Вечером ожидается +20°C, ветер слабый. Влажность: 97%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области 0,5 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют днём во вторник в Калининграде и по области до +23...+26°С, на побережье и западе региона около +19...+23°С, переменная облачность, в течение дня не исключены локальные ливни и слабые грозы преимущественно в центральной и восточной частях региона. Ветер переменный с юго-западного утром на западный и северо-западный к вечеру, 4-8 м/с, порывистый.