Сеть «Леруа Мерлен» решила сменить название в России

Сеть «Леруа Мерлен» в России решила провести ребрендинг, первые магазины будут обновлены до конца 2024 года. Об этом сообщили ТАСС в компании.

Как напомнило информагентство, в прошлом году владеющая брендом Leroy Merlin французская компания передала управление компанией в РФ местному менеджменту. Он, в свою очередь, принял решение изменить и торговую марку на российском рынке.

«Компания продолжит работу под новым брендом „Лемана про“. Ребрендинг будет осуществлен поэтапно. Первые магазины под новой вывеской откроются уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году», — пояснили в ретейлере, уточнив, что ребрендинг также включает замену транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля.