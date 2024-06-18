Елена Дятлова назвала условия, при которых в Калининграде может повториться потоп

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова не стала исключать, что потоп на некоторых городских улицах может повториться после залповых ливней. Об этом она рассказала журналистам во вторник, 18 июня.



«Когда вы в раковину выливаете большое количество воды, она некоторое время стоит, а потом уходит. При залповых вещах подтопление, наверное, будет. Дальше плановая работа, которая позволит расшивать узкие места в городе. За пять минут и даже за один год все решить невозможно», — заявила она, после чего пояснила, какие работы проводят ее подчиненные для минимизации последствий перспективных наводнений.

«У нас есть часть территорий, которые подтапливаются при выпадении большого количества осадков. Есть комплексные работы, которые проводятся „Гидротехником“, а именно — приемка на баланс бесхозных гидротехнических сооружений и ливневок, — сообщила чиновница. — За последние два года было принято на учет 150 километров ливневых сетей, которые стали муниципальными. Есть сегодня дороги, где недостаточное количество самих ливневок».

В качестве примера Елена Дятлова привела пересечение улиц Багратиона и Эпроновской, где ливневка будет предусмотрена лишь при реконструкции дороги.

Возвращаясь к истории с подтоплением многоэтажек на острове Октябрьском, она заметила, что в наводнении можно отчасти винить одного из застройщиков.

«Почему топился остров? Есть дом № 57 на улице Генерала Павлова. Там есть канализационно-насосная станция, которая была построена, чтобы отводить воду. Но застройщик бросил ее и не содержал. Мы завершили работы по ее приемке в муниципальную собственность. Туда необходимо поставить насосы, мы их сейчас приобретаем. Наверное, застройщика можно привлечь, но это длительная процедура», — заключила она.

Напомним, что в последний раз причиной массового затопления улиц стал сильный ливень, обрушившийся на город 2 июня. После него подтопления фиксировались в районе Литовского вала, на Московском проспекте, на улицах Куйбышева, Генерала Павлова и других.