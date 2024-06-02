По колено и глубже: многие улицы в Калининграде затопило во время ливня (дополнено)(видео) (фото)

Сильный ливень в Калининграде в воскресенье, 2 июня, стал причиной массового затопления улиц. Об этом «Новому Калининграду» сообщают очевидцы.



«Потоп от Музея янтаря до Южного вокзала по маршруту автобуса 11. Закатали все ливневки — «профи», — написал один из них. Затоплены также Литовский вал, Московский проспект и ряд других улиц.

Улица Генерала Павлова



Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», сильный ливень вероятнее всего будет продолжаться в Калининграде и в ближайшие часы. «Прирост кучево-дождевой облачности вновь продолжается к северо-востоку от города, зона осадков смещается на восточные, центральные и южные районы Калининграда, где в ближайший час вероятно сохранится дождь, который усугубит обстановку с паводком. В данный момент в Московском районе города наиболее тяжёлая обстановка: тонут машины, тротуары, местами уровень воды «по колено», — говорится в сообщении.

Фото очевидцев

«Периодические ливни и грозы сохранятся по области вплоть до вечерних часов (не исключены дальнейшие осадки и в Калининграде), вероятность сильных осадков мала лишь на западном побережье региона (Зеленоградский рн). Сейчас сильные ливни формируются в Гвардейском и Багратионовском районе», — добавили синоптики.

Видео очевидца