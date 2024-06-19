Погода в Калининграде 19 июня

Погода в Калининграде 19 июня
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Днем в среду, 19 июня, в Калининградской области ожидаются умеренные, а местами сильные дожди (вероятность 95%). Максимальная температура воздуха днем, как сообщают Гидрометцентр России и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, доберется до +21-23°C. Ветер ожидается западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

На побережье днём будет традиционно чуть прохладнее, чем на востоке региона. К примеру, в Балтийске, Светлогорске, Пионерском и Зеленоградске ожидается +18°C, а ночью +17°C. На востоке области (например, в Советске, Славске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске и Озерске) обещают +23°C днём, зато ночью +13°C.

По данным прогноза «Нового Калининграда» (предоставлен «Гисметео»), в Калининграде в среду будет дождливо. При этом, днем ожидаются менее интенсивные осадки, чем утром и вечером. С утра температура составит +20,2°C, днем опустится до +18°C, а вечером ожидается +15,1°C. Ветер слабый, влажность 93%.

По данным экспертного паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области», к региону подходит полоса дождей с грозами.

«Прямо сейчас зона интенсивных осадков на теплом атмосферном фронте волнового циклона уже подошла к западу региона: в ближайший час сильные дожди начнутся в Калининграде и далее распространятся на остальную часть области, — сообщали администраторы паблика этой ночью. — С территории Польши также выходит грозовая система, которая движется к Багратионовскому району и вероятно далее затронет центральную и северную часть области (Гвардейский, Полесский, Черняховский, Неманский районы)».

Несмотря на то, что грозовой очаг проходит восточнее Калининграда, шансы на грозу в городе в ближайшее время все же есть, по крайней мере на юге и востоке города.

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