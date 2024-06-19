В Калининграде на улице Емельянова намерены построить 10 заездных карманов

В Калининграде вдоль улицы Емельянова в течение этого года собираются построить около десятка заездных карманов. Необходимость принятия этой меры городские власти объясняют тем, что улица Емельянова является въездной магистралью, а частые остановки автомобилей для высадки пассажиров (особенно в районе школы № 26) тормозят трафик.



«На улице Емельянова одна из самых сложных школ, потому что она охватывает большой район, включая поселок Борисово. Дети, проживающие в Борисово, пешком добраться до школы не могут. Они используют общественный транспорт. Была предпринята мера по обустройству остановочных карманов вдоль улицы Подполковника Емельянова и в Борисово, чтобы дети, ожидая автобуса, хотя бы стояли под крышей», — пояснила глава администрации Елена Дятлова.

Далее Дятлова пояснила, что чаще всего детей высаживают родители, поэтому заездные карманы преимущественно будут использоваться не общественным, а личным транспортом.

Всего на устройство парковок в 2024 году горвласти намерены потратить 70,6 млн рублей.