Эльдар Джарахов станет хедлайнером на дне молодёжи в Калининграде

Эльдар Джарахов станет хедлайнером на дне молодёжи в Калининграде
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На дне молодежи в Калининграде выступит артист Эльдар Джарахов (0+). Об этом сообщается на сайте организатора.

В этом году празднование выпало на 29 июня и пройдёт на «Ростех Арене». Открытие мероприятия состоится в два часа дня, после чего выступят участники открытого микрофона, заработают спортивные и развлекательные зоны. Посетители смогут принять участие в различных мастер классах, конкурсах и викторинах, послушать лекции и развлечься всей семьей в игровых зонах. Праздник завершит концертная программа Эльдара Джарахова, популярного среди молодёжи блогера и певца. Билеты можно получить бесплатно на официальном сайте мероприятия.

День молодежи берет свое начало с 1958 года. Праздник утвердил Президиум Верховного Совета СССР, его отмечали ежегодно в последнее воскресенье июня. После распада СССР в 1993 году президент Борис Ельцин назначил празднование на 27 июня. В 2023 году Владимир Путин утвердил дату на последнюю субботу июня.


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