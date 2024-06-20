Погода в Калининграде 20 июня

В четверг, 20 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +20°С, ночью столбик термометра опустится до +10°С. Ветер слабый с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 763мм рт.ст. Относительная влажность 76%.



Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +19°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +14°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в четверг в столице региона ожидается ясная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём +19°С, ночью — до +14°С. Влажность — 89%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «температура воздуха в данный момент на западе региона составляет около +16°С, ветер западный, 7-9 м/с. Над областью переменная облачность. В течение дня порывистый западный ветер (до 13-16 м/с) сохранится, температура к обеду по области поднимется до +18...+21°С, существенных осадков не ожидается».

