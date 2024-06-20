Кропоткин получил «Признание» и полмиллиона за книги

Кропоткин получил «Признание» и полмиллиона за книги
Фото: пресс-служба областного правительства
Все новости по теме: Правительство области

Облвласти назвали обладателей главных региональных премий: «Эврика», «Признание», «Сопричастность» и «Созидание». В этом году было выбрано 22 лауреата, получивших дипломы и денежное поощрение в размере 500 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Признания» удостоены художница Ольга Ульянова за авторский выставочный проект «Ветер перемен», член «Союза писателей России» Андрей Кропоткин за трёхтомное краеведческое издание «Прогулки по Калининграду» и режиссер Алла Татарикова-Карпенко — за постановку спектакля «Оживающий город».

«Эврику» получили авторские коллективы ОКБ «Факел» за разработку катализатора для ракетного топлива, компания «Новый элемент», специализирующаяся на модулях питания для батарей электромобилей, и КГТУ с проектом системы автоматизированного проектирования орудий промышленного рыболовства.

Премию «Сопричастность» вручили руководителю благотворительного центра «Верю в чудо» Софии Лагутинской за заслуги в организации комплексной поддержки семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проведении масштабных благотворительных акций. Дипломы премии также получил коллектив Молодёжного центра Калининграда за проект «Трансформация», направленный на профилактику девиантного поведения среди молодежи, и председатель регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель» Сергей Киселёв за комплексную поддержку инвалидов по зрению и слабовидящих: организацию выставок их работ, спортивных мероприятий и экскурсий.

Лучшими в номинации «Созидание» объявлены производители стройматериалов. Среди них —глава компании «Стоунберг» Александр Данишевский и гендиректор компании «КПД-Калининград» Сергей Тарчуткин.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter