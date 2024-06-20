Дятлова отчиталась об открытии мангальной зоны на Голубых озёрах в Калининграде

На Голубых озёрах оборудовали первую в Калининграде мангальную зону. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» глава городской администрации Елена Дятлова.

По её словам, это первое в Калининграде оборудованное место для разведения костров. Из-за противопожарных норм зону открыли на удалении от деревьев. В основании нет сухой травы, а рядом расположены средства для тушения возгорания.

«Прежде чем масштабировать опыт понаблюдаем, как нововведение зарекомендует себя здесь. Будет ли востребовано, представит ли „интерес“ для вандалов? Как отразится на общественном порядке в районе нашего официального пляжа? И на всякий случай напомню про то, что меню тут исключительно безалкогольное, в противном случае „принять заказ“ поможет уже полиция!» — написала Дятлова (авторский текст сохранён — прим. «Нового Калининграда»).

В комментариях ей задали вопрос: будет ли такая же зона на карьере «Мечта»? Представители городской администрации ответили, что обустройству мангала на этом пляже мешает территория «Городских лесов» с преобладанием хвойных деревьев.

«Согласно федеральным противопожарным правилам, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров — от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров — от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев», — пояснила мэрия.