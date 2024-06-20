Треть зумеров-стажеров рассчитывают на зарплату в 50 тысяч рублей

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Во время стажировки треть зумеров (представителей поколения, родившегося в период с 1995 по 2010 год) рассчитывают получать не менее 50 тыс. рублей, каждый шестой готов стажироваться за вознаграждение от 40 до 50 тысяч рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на компании Level Group и агентстве А2 Research.

«Еще треть готовы получать в период стажировки меньше 30 тыс., — отмечает издание. — В основном на высокую оплату в период стажировки могут рассчитывать стажеры, трудоустраивающиеся в больших городах, например, в Москве и Петербурге». 42% опрошенных молодых специалистов считают, что после окончания стажировки их зарплата должна возрастать до 100 тыс. рублей.

При этом, как пишет «Российская газета», в реальности большинство работодателей не готовы платить высокую зарплату новичкам-стажерам. Среди зумеров, которые проходили стажировку, 34% получали от 30 до 40 тыс. рублей, 24% — от 20 до 30 тыс., еще 24% — от 10 до 20 тыс., а каждый пятый — менее 10 тыс. Многие стажеры отмечают, что та оплата, которую реально готовы предоставить компании в период стажировки, очень мала, и ее не хватает даже на базовые нужды. Оплаты, которую компании готовы предоставить стажерам, не хватает на базовые нужды.



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