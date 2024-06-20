Определился инвестор, который займется реконструкцией вокзала в Краснолесье (видео)

В Нестерове выбрали инвестора, который займется реконструкцией вокзала в Краснолесье. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин.



«Это был не конкурс, — пояснил Родин. — Мы сформировали комиссию для рассмотрения тех проектов, которые уже были направлены в администрацию. Всего было две заявки, от Александра Медведева и Сергея Свердлова. Комиссия, в которую входили представители министерства культуры и туризма, РЖД, администрации и Совета депутатов, рассмотрела оба проекта. Я в состав комиссии не входил, но она рекомендовала реализовать проект Свердлова».

Сергей Свердлов сообщил «Новому Калининграду», что ранее уже презентовал проект реконструкции вокзала и привокзальной территории в соцсетях. Подробности он пообещал сообщить позже, так как находится «на велосипеде в другой стране и на другом конце планеты».

Алексей Родин же добавил, что у Свердлова «большой комплексный проект, и вокзал — это лишь один из его элементов».

«Сейчас я рассматриваю проект, после чего мы будем определять механизмы его реализации, — добавил глава. — Жителей Краснолесья в комиссии не было, но проект обсуждался с ними в рабочем порядке».

Александр Медведев также прокомментировал произошедшее, заметив, что мероприятие по выбору проекта состоялось в Нестерове еще 17 июня. Он также заметил, что один из представителей администрации признался, что выбор проекта все-таки официально именовался конкурсом.

«Перед мероприятием мне сказали, что это не конкурс, а „заслушивание проектов“. Когда я приехал, Свердлов уже заканчивал. Мне особо вопросов не задавали, так как мой предшественник уже заявил, что готов вложить 90 млн рублей в первую часть проекта, а на весь проект потратить 300 млн рублей. Также он пообещал создать в поселке 50 рабочих мест», — добавил Медведев.

На «конкурсе», по словам Медведева, кроме Алексея Родина, присутствовали глава муниципального образования Владимир Судиян, начальник департамента перспективного развития регионального минкульта Роман Клоков, директор «Балтма Тур» Михаил Друтман, а также представитель КЖД.