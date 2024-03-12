Заочный спор: что ждет старинный заброшенный вокзал в Краснолесье (фото)

В поселке Краснолесье Нестеровского района, с которым впервые за несколько десятилетий Калининград собирается наладить железнодорожное сообщение, готовятся реконструировать старинный вокзал. Зданием должен заняться инвестор, его выберет муниципалитет. На сегодняшний день таких инвесторов как минимум два, и между ними начинается заочный спор. При этом на сторону одного инвестора встают местные жители, а на сторону другого — региональные власти. Но ни одна концепция публично представлена не была. О том, что может ждать заброшенное сейчас здание — в материале «Нового Калининграда».

Вокзал в поселке Гросс Роминтен (немецкое название поселка Краснолесье — прим. «Нового Калининграда») был построен в 1901 году (в том же году было открыто железнодорожное сообщение между Голдапом и Шталлупененом — нынешним Нестеровом — через Гросс Роминтен). Об этом сообщает портал «Пруссия 39». Рядом с вокзалом существовал специальный павильон, в котором останавливался кайзер Вильгельм II, приезжая в эти места на охоту. В послевоенные годы железная дорога обслуживала песчано-гравийный карьер, а само здание вокзала по назначению использоваться перестало.

О том, что у региональных властей есть мысли восстановить вокзал в Краснолесье, Антон Алиханов заявлял еще в ноябре 2016 года, будучи врио губернатора Калининградской области. Он уверял, что восстановление зданий немецких вокзалов, которые сохранились около неработающих железнодорожных веток, могло бы помочь в развитии туристического потенциала востока региона.

К тому моменту в Калининграде прошел круглый стол с участием представителей КЖД, регионального министерства культуры и туризма (его представлял тогдашний замминистра Денис Миронюк) и директора Виштынецкого эколого-краеведческого музея Алексея Соколова. Однако уже после мероприятия рядом с вокзалом была снесена довоенная хозпостройка, в которой хранились запчасти дрезин, и опасность сноса нависла над самим вокзалом. Антон Алиханов поспешил успокоить жителей, заметив, что начальник железной дороги Виктор Голомолзин «крайне деловой человек» и думает не только о перевозке грузов, но и о туристическом потенциале. «Я уверен, что мы найдем с ним общий язык и разработаем совместные мероприятия», — добавил тогда Алиханов.

С тех пор туристический потенциал только вырос: прибрежные города переполнились и отдыхающие стали все чаще заглядываться на восток области. 1 ноября 2023 года региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак сообщил о передаче краснолесьевского вокзала в региональную собственность и сфотографировался на его фоне. Он также заметил, что власти начинают переговоры с потенциальными инвесторами.

Фото: телеграм-канал Андрея Ермака

25 февраля на официальной странице Виштынецкого эколого-краеведческого музея появилась публикация о том, что план по развитию вокзала представил калининградец Александр Медведев. «Именно он автор идеи организации на базе здания вокзала в посёлке Краснолесье музейного комплекса, посвящённого истории железнодорожного сообщения на востоке Калининградской области, — сообщили представители музея. — Именно его усилиями при поддержке нашего музея на протяжении более 10 лет выстраивался диалог с администрацией Калининградской железной дороги о возможности сохранения и использования пустующего здания вокзала в посёлке Краснолесье, а также железнодорожного сообщения с посёлком в туристических целях».

Музейщики добавили, что вопрос о передаче здания вокзала в Краснолесье решается в министерстве по культуре и туризму Калининградской области и администрации Нестеровского муниципального округа. Они не стали сообщать, что проектом заинтересовался кто-то еще, но пояснили, что Медведев подготовил документацию по восстановлению исторического облика здания вокзала, «обустройства его внутренних помещений с учётом размещения музейной экспозиции и оказания туристических услуг гостям посёлка», подготовил документы по благоустройству прилегающей территории, «включая организацию кафе и велопрокат, а в будущем организацию веломаршрутов по железнодорожным насыпям Красного леса». По данным музейщиков, Медведевым произведена предварительная оценка стоимости работ (цифра не называется), и 19 февраля проект был представлен главе администрации муниципалитета.

После того, как «Новый Калининград» направил официальный запрос по этому поводу в министерство по культуре и туризму, там отметили, что у Александра Медведева есть конкурент в лице директора туристического комплекса FridayCenter Сергея Свердлова, известного по организации региональных веломаршрутов, испытанием которых занимался в том числе губернатор Антон Алиханов.

Министр культуры и туризма Андрей Ермак, отвечая на запрос, заметил, что железнодорожным вокзалом в Краснолесье должен заняться «проверенный» инвестор. «Принимая во внимание то, что вокзал будет первым объектом, который пассажиры увидят по прибытии в пос. Краснолесье, считаем, что реализация проекта по вовлечению данного объекта в хозяйственную деятельность должна осуществляться инвестором, обладающим достаточными для его реализации компетенциями и ресурсами, в том числе финансовыми, — сообщил Ермак. — Выбор инвестиционного проекта (и инвестора) будет осуществляться Нестеровским муниципальным округом после передачи объекта в муниципальную собственность».

Фото из презентации Александра Медведева

Ермак также добавил, что Александром Медведевым «подготовлены эскизный проект здания вокзала, эскизы благоустройства территории, а также презентация концепции, «однако отсутствует информация о наличии подготовленного финансово-экономического обоснования и бизнес-плана проекта». «На данный момент нет понимания финансовых возможностей инвестора и его способности реализовать проект в полном объеме и в приемлемые сроки», — пояснил министр.

В администрации муниципалитета редакции уточнили, что на сегодняшний день здание железнодорожного вокзала в Краснолесье находится в региональной собственности, однако оно «передано в безвозмездное пользование администрации Нестеровского муниципального округа». «Документы для передачи в муниципальную собственность направлены в Агентство по имуществу Калининградской области», — сообщили в администрации.

Глава администрации Нестеровского района Алексей Родин пояснил «Новому Калининграду», что толком видел только один проект, который сделал Сергей Свердлов. «Проект Александра [Медведева] я с ноября прошу показать. Ответ появился недели полторы назад, мне его показали, но, к сожалению, не оставили. В соцсетях пишут, что там уже и межевание сделали, но это неправда. Мы только сейчас готовим схему потенциального участка — это земли гослесфонда. Моя главная задача — чтобы там было красиво, функционально, и чтобы нравилось туристам. Кто это будет, мне не принципиально».

Сергей Свердлов о своем замысле по использованию объекта пока не рассказывает. «У меня пока есть только концепция, план, желание и видение того, что я хочу сделать. Это я вам скажу только тогда, когда презентую свою программу для правительства и губернатора, а также всем заинтересованным. Я не буду об этом говорить, пока не пройдет официальная презентация», — заявил он корреспонденту «Нового Калининграда». О конкуренте он слышал и называет его идею «очень хорошей», но свою концепцию считает «совершенно другой».

11 марта Антон Алиханов посетил Нестеровский район, побывал и в Краснолесье. Глава администрации муниципалитета Алексей Родин подтвердил «Новому Калининграду», что в поездке принимал участие Сергей Свердлов, который представил губернатору свою концепцию. При этом заметил, что официально в муниципалитет не поступал ни первый, ни второй проект. Конкурс, по словам Родина, должен быть объявлен до июня этого года, и в нем смогут поучаствовать не только упомянутые потенциальные инвесторы, но и другие интересанты.

Текст: Иван Марков, фото: телеграм-канал Андрея Ермака, слайды презентации Александра Медведева