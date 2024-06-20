В Калининграде возникла проблема с лекарством для онкобольных

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В Калининграде возникла проблема с препаратом для онкобольных «Бусерилин». Об этом «Новому Калининграду» сообщил пациент с онкодиагнозом Юрий.

Калининградец рассказал, что является инвалидом первой группы и каждый месяц получает в аптеке Городской поликлиники № 4 на ул. А. Невского назначенные онкологом препараты, в том числе и бусерилин. «Когда я обратился за лекарствами в начале июня, мне сказали, что бусерилина в наличии нет, предложив перезвонить через неделю. С тех пор я звонил еще дважды, и каждый раз говорили, что на складе препарата нет. Укол я должен был сделать до 10 июня, однако препарат не получил и по сей день», — уточнил Юрий.

На горячей линии по вопросам лекарственного обеспечения корреспонденту «Нового Калининграда» подтвердили, что препарата действительно нет. «Поступала очень маленькая партия, ее быстро раздали, ждем новых торгов», — уточнил собеседник.

«Новый Калининград» направил информационный запрос об отсутствии лекарства в правительство Калининградской области 18 июня. В пресс-службе сообщили, что для сбора и обработки информации необходимо дополнительное время, поэтому ответ будет предоставлен до 12 июля.

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