Погода в Калининграде 21 июня

Погода в Калининграде 21 июня
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В пятницу, 21 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Ветер — северный, с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 760 мм рт.ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +22°С в приморских городах. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +15°С. На востоке области днём +25°С, ночью — +11°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в пятницу в столице области ожидается ясная погода с дымкой. Максимальная температура воздуха днём +22,9°С, ночью — +13,9°С. Влажность составит 94%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «в дневные часы в Калининграде и области +21...+24°С, на побережье около +18...+22°С. В ранние утренние часы местами приземный туман, днем переменная облачность и без осадков. Ветер переменный с юго-западного утром на северо-западный к вечеру, 4-9 м/с».

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