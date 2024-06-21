Власти Калининграда предупреждают о закрытии движения по ул. Полоцкой

Движение по части улицы Полоцкой будет закрыто 5 месяцев из-за проведения земельных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«С 1 июля до 31 декабря 2024 года закрывается для движения транспорта участок улицы Полоцкой от дома № 64 до ул. Портовой. Ограничение вводится для обеспечения безопасности при производстве 1-го этапа реконструкции канализационной насосной станции-2», — уточняется в сообщении мэрии.

Ответственность за безопасность движения пешеходов и транспорта на время производства работ, а также за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда согласно утвержденному проекту организации дорожного движения, возлагается на «Водоканал».