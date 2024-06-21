Служба охраны ОКН: работы на кирхе Христа на Станочной не согласованы (фото)

В Калининграде начались фасадные работы на кирхе Христа (клуб «Вагонка», ул. Станочная, 10–12) имеющей статус объекта культурного наследия регионального значения. При этом ремонтные работы проходят без согласования с региональной Службой охраны объектов культурного наследия. О начале работ в Службу сообщил один из местных жителей.



«Выяснили, что арендатор планирует ремонт, но со Службой государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области не согласовал и разрешение не получил, — пояснили представители Службы в своем официальном паблике „ВКонтакте“ 17 июня. — Сейчас готовим ему предостережение. Возьмём ситуацию на контроль».

Через некоторое время жители поинтересовались, получилось ли пообщаться с арендатором и выдать ему предостережение. Дело в том, что работы так и не были остановлены, строительные леса подняли на весь фасадный свод, и на площадке появились пачки с утеплителем.

Фото предоставлено очевидцем

«Мы не смогли выдать предостережение на месте, поскольку представителя арендатора не было на территории кирхи, — пояснили в Службе. — Отправили ему предостережение по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Ожидаем, что он его должен получить 24–25 июня».

Согласно информации портала Prussia39, строительство кирхи Христа в районе Ратсхоф началось в 1936 году по проекту архитектора Курта Фрика. 31 октября 1937 года она была торжественно освящена. Кирха Христа в Ратсхофе представляет собой кирпичную постройку с высокими прямоугольными окнами и высокой отдельно стоящей квадратной в сечении башней. Внутри помещение имело плоский деревянный потолок, поддерживаемый восемью кирпичными колоннами. Алтарь и кафедра были выполнены из дуба, напротив алтаря был установлен орган. В послевоенные годы кирха была перестроена, после чего в здании разместился Дом культуры Вагоностроительного завода. Позже в здании находился ночной клуб «Вагонка», в настоящее время здание передано Русской православной церкви.