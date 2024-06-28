«Мужики, я не враг»: директора «Вагонки» вынудили остановить ремонт бывшей кирхи (фото)

«Мужики, я не враг»: директора «Вагонки» вынудили остановить ремонт бывшей кирхи (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

В Калининграде остановлен ремонт фасада клуба «Вагонка» (он находится в здании бывшей кирхи Христа, построенной в 1936 году и признанной объектом культурного наследия регионального значения). О вмешательстве в работы «Новому Калининграду» сообщил руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов.

«Работы они остановили, — пояснил Маслов. — Нам арендаторы так сказали: „Мы не знали, что какое-то разрешение надо“. Мы такое не в первый раз уже выслушиваем. Сказали нам, что хотели просто сверху подлатать. Думаю, инцидент исчерпан. Теперь им надо будет подготовить минимальный набор документов на проведение противоаварийных работ, получить у нас разрешение, заключить контракт с лицензированной организацией и все выполнить. Теперь они будут думать и учиться, как правильно делать».

Директор клуба «Вагонка» Андрей Левченко сообщил «Новому Калининграду», что планировал всего лишь снять отслаивающуюся штукатурку и привести в порядок фасад.

«Короче, я хотел сделать доброе дело, но добрыми делами прославиться нельзя, — пояснил Левченко. — Я хотел просто заделать трещины, которые пошли по фасаду, и снять отваливающуюся плитку, чешую эту, но поднялась такая возня, что я даже ничего больше не хочу делать. При этом там уже больше половины отремонтировано, другую часть здания уже сделали, привели в порядок. И там лучше стало, а моя часть ободранная стоит. Какое там культурное наследие? Культурное наследие 70-х годов? Или 80-х? Там же плитка отваливается. Я, честно говоря, расстроился из-за всего этого. Теперь, чтобы я это сделал, привел в порядок, мне надо заплатить в пять раз больше, сил потратить в 10 раз больше. Такое ощущение, что жители не видели, что творилось на этом фасаде. Все это было сделано в советское время. И все это уже отваливается, сгнило. Мужики, я же не враг, я же люблю Калининград, я же калининградец, я бы 100% плохо не сделал».

О том, что работы на «Вагонке» идут без согласований, стало известно в середине июня.

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