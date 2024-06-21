За десять лет число нуждающихся в жилье семей в регионе сократилось лишь на 15%

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Калининградстат представил данные по ситуации с семьями, нуждающимися в жилье. За десять лет число таких семей сократилось лишь на 15,3%.

«На учёте в органах региональной и муниципальной власти на конец 2023 года, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, состояло 21 256 семей. Получили жилые помещения 496 семей. Число семей, состоящих на учёте нуждающихся в жилых помещениях, по сравнению с 2013 годом в Калининградской области сократилось на 15,3%. Число семей, получивших жилые помещения в 2023 году, выше, чем годом ранее на 11,2%», — уточнили в статведомстве.

При этом в целом по России, согласно данным Росстата, число семей, нуждающихся в жилых помещениях, снизилось на 32,0% — с 2 739 тысяч семей в 2013 году до 1 8621 тысяч семей в 2022 году. От общего числа семей, нуждающихся в жилых помещениях в России, доля Калининградской области составляет 1,1%.

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