Горвласти предупредили об изменении движения на Чкалова и Юношеской

Для выполнения ремонтных работ проезжей части улиц Чкалова и Юношеской поэтапно закрывается движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

В частности, по ул. Чкалова вводится одностороннее движение: с 1июля по 5августа — от проспекта Мира до ул. Осипенко; с 5 августа по 8 сентября — от ул. Осипенко до ул. Спортивной. Кроме того, с 1 июля по 30 августа будет закрыто движение по ул. Юношеской на всем протяжении.

Ответственность за расстановку знаков и ограждения, а также безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возлагается на подрядчиков — ООО СП «Балтдормостстрой» и ООО «Инпэкс».