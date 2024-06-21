Власти готовы заплатить более 537 млн за реконструкцию автодороги Приморье-Донское

Власти Калининградской области ищут подрядчика, который осуществит реконструкцию автомобильной дороги Приморье-Донское. Информация о проведении соответствующего аукциона опубликована на портале госзакупок.
На выполнение работ по реконструкции автодороги протяженностью 4,6 км предусмотрено 537 млн 447 тыс. рублей. Заявки от участников принимаются до 1 июля. Победителя аукциона определят 3 июля. Работы необходимо выполнить до 29 июля 2026 года.
Будущему подрядчику предстоит провести реконструкцию проезжей части, предусмотрев тротуары, велодорожки, наружное освещение и 8 автобусных остановок.