Погода в Калининграде 22 июня

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В субботу, 22 июня, в Калининградской области ожидается умеренно тёплая дождливая погода. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +23°С, ночью столбик термометра опустится до +15°С. Ветер слабый с порывами до 11 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 753 мм рт.ст. Относительная влажность 72%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +20°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +17°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в субботу в столице региона ожидается пасмурная погода с дождём. Максимальная температура воздуха днём +21°С, ночью — до +17°С. Влажность — 79%.

Согласно неофициальному конвективному прогнозу, опубликованному в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», допустимый риск для всей области в течение суток связан с вероятностью прохождения гроз с выпадением большого количества осадков и образованием ливневых паводков, в том числе в Калининграде. Также вероятны локальный град диаметром до 2-3 сантиметров и шквалистый ветер с порывами до 15-20 м/с.

«В условиях низкой границы облачности (300-500 м) и расположения зоны конвекции у центра циклона со сдвигом направления ветра по высоте и наличием параметров завихренности также нельзя исключать вероятность формирования слабых смерчей», — добавили синоптики.

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