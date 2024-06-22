МЧС предупреждает об усилении ветра в Калининградской области

Региональное управление МЧС России предупреждает жителей Калининградской области об усилении ветра и вероятных грозах. Порывы могут достигать 17 метров в секунду, сообщили в Telegram-канале ведомства.



По прогнозам синоптиков, ливневые дожди местами могут сопровождаться градом. «Прямо сейчас с юго-запада к Калининграду приближается грозовая система на линии тёплого фронта: грозовые отметки уже фиксируются на юго-западе Багратионовского района и в районе Балтийска. В ближайшие 1-2 часа обильные осадки с высокой вероятностью гроз начнутся и в Калининграде и далее будут распространяться на северо-восток, к остальной части региона», — предупредили в паблике "Погода и метеоявления в Калининградской области.