Реконструкция берегозащитных сооружений в Лесном выполнена на 37% (фото)

Фото со страницы ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте»

Реконструкция берегозащитных сооружений в посёлке Лесном на Куршской косе выполнена «примерно на 37%». Соответствующая информация размещена на странице ГБУ «Балтберегозащита» в соцсети «ВКонтакте».



«Конструкция сооружения длиной 380 метров представляет собой берегоукрепление откосного типа с упорной каменной призмой в основании. Заложение откоса принято один к трём, а отметка верха сооружения — плюс 4,55 м. Ширина сооружения составляет от 18 до 25 метров. Такие параметры конструкции обеспечивают 100% гашение волновой энергии и минимизируют волноотбойный эффект, что позволяет быстрее восстанавливать песчаный пляж», — отметили в «Балтберегозащите».

Всего уже укреплено 140 метров юго-западного участка берега. В тело бермы уложен камень общим объёмом более 12 тысяч кубических метров.

До конца обустроить новое берегоукрепление в районе посёлка Лесного на Куршской косе власти обещают до конца 2024 года.