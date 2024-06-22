Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий плавающие ставки по кредитам. Новые правила начнут действовать с 1 сентября 2024 года, пишет «Коммерсант».

По условиям нового закона, сумма кредита с плавающей ставкой привязывается к среднемесячной номинальной величине начисленной зарплаты. Для ипотечных кредитов с такой ставкой минимальная сумма установлена на уровне 200 среднемесячных зарплат, а максимальная — 1 тыс. среднемесячных зарплат. При этом срок займа не должен превышать 20 лет, а ставка может вырасти только на треть и не более чем на четыре процентных пункта.

По потребительским кредитам устанавливается минимальная сумма в 1 тыс. среднемесячных зарплат. Для таких кредитов, как и для ипотечных с суммой от 1 тыс. зарплат, ограничений по сроку займа и ставке не предусмотрено.

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