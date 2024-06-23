Погода в Калининграде 23 июня

В воскресенье, 23 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +18°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Ветер — западный, с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт.ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +17°С в приморских городах. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +16°С. На востоке области днём +21°С, ночью — +12°С. На всей территории области ожидаются слабые и умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в столице области ожидается пасмурная погода с дождём и дымкой. Максимальная температура воздуха днём +14,6°С, ночью — +16°С. Влажность составит 89%.