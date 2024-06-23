Погода в Калининграде 23 июня

Погода в Калининграде 23 июня
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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В воскресенье, 23 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +18°С, ночью столбик термометра опустится до +14°С. Ветер — западный, с порывами до 5 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 757 мм рт.ст.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует +17°С в приморских городах. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +16°С. На востоке области днём +21°С, ночью — +12°С. На всей территории области ожидаются слабые и умеренные дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в воскресенье в столице области ожидается пасмурная погода с дождём и дымкой. Максимальная температура воздуха днём +14,6°С, ночью — +16°С. Влажность составит 89%.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», «начиная с утренних часов и с сохраением в дневные часы воскресенья в Калиниграде и области усилится западный ветер до 9-13 м/с, в порывах до 14-16 м/с, на побережье и западе региона до 10-15 м/с, в порывах до 16-18 м/с. В вечерние часы воскресенья сохранятся порывы ветра до 14-18 м/с по области (в особенности на побережье). Постепенное ослабление ветра ожидается в ночные часы понедельника».

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