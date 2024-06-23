Российских гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код о госаттестации

Российских гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код о госаттестации
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Туризм

Российских гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код с информацией о государственной аттестации. Соответствующее решение размещёно на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, аттестационная комиссия создаётся властями каждого регионом России самостоятельно. Экскурсоводы могут её проходить сразу в нескольких субъектах страны или же в нескольких муниципалитетах в одной области. На бейдже гида должен размещаться «двухмерный штриховой код (QR-код), посредством которого обеспечивается переход на страницу единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, содержащую сведения об аттестованных экскурсоводе или гиде».

Для прохождения аттестации экскурсовод должен соответствовать следующим требованиям: иметь образование не ниже среднего профессионального, иметь дополнительное образование в сфере, которая соответствует работе гида, если такой профиль не был получен в результате обучения, свободно владеть иностранным языком, на котором предполагается оказание услуг гида-переводчика по ознакомлению и сопровождению иностранных туристов, а также «соответствовать специальным требованиям к экскурсоводам (гидам, и гидам-переводчикам, установленным Правительством Российской Федерации».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter