Российских гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код о госаттестации

Российских гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код с информацией о государственной аттестации. Соответствующее решение размещёно на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, аттестационная комиссия создаётся властями каждого регионом России самостоятельно. Экскурсоводы могут её проходить сразу в нескольких субъектах страны или же в нескольких муниципалитетах в одной области. На бейдже гида должен размещаться «двухмерный штриховой код (QR-код), посредством которого обеспечивается переход на страницу единого федерального реестра экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, содержащую сведения об аттестованных экскурсоводе или гиде».

Для прохождения аттестации экскурсовод должен соответствовать следующим требованиям: иметь образование не ниже среднего профессионального, иметь дополнительное образование в сфере, которая соответствует работе гида, если такой профиль не был получен в результате обучения, свободно владеть иностранным языком, на котором предполагается оказание услуг гида-переводчика по ознакомлению и сопровождению иностранных туристов, а также «соответствовать специальным требованиям к экскурсоводам (гидам, и гидам-переводчикам, установленным Правительством Российской Федерации».