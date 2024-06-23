Власти рассказали, как получить удостоверение многодетной семьи, если его нет

Власти рассказали, как получить удостоверение многодетной семьи, если его нет
Фото: Кирилл Клейков / Новый Калининград
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Удостоверение многодетной семьи в случае его отсутствия можно получить в МФЦ или Центре соцподдержки населения. Об этом сообщила пресс-служба правительства Калининградской области в воскресенье, 23 июня.

Областные власти рассказали, что с 1 июля отдельным категориям семьям с тремя и более детьми назначат ежемесячную денежную выплату для подготовки ребёнка к школе. Пять тыс. рублей перечислят на каждого несовершеннолетнего. Тем, у кого есть документ о многодетной семье, писать заявление не придётся. Единоразовую поддержку можно получить до конца 2024 года, если оформить удостоверение не позднее 30 ноября.

«Если этого документа нет, то за ним следует обратиться в МФЦ или Центр социальной поддержки», — пояснило министерство социальной политики региона.

Ведомство также отметило, что в регионе действует программа компенсации 50% от стоимости обучения в учреждениях среднего профессионального образования. Получить её могут родители, на кого оформлен договор о предоставлении платных образовательных услуг. Право на компенсацию имеют студенты в возрасте до 23 лет.

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