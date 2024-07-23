В минсоце сообщили, сколько семей получили удостоверение многодетных в регионе

Все новости по теме: Многодетные семьи

Жители Калининградской области оформили к настоящему моменту порядка 11 тыс. удостоверений многодетной семьи. Об этом рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер в прямом эфире «Центра управления регионом» во вторник, 23 июля.

Темой эфира стало реформирование системы поддержки многодетных семей на федеральном и региональном уровнях. Изменения, вступившие в силу с 1 июля, коснулись правового статуса и основных гарантий указанной категории граждан, подходы к их поддержке стали универсальными во всех регионах, напомнила Майстер. В частности, для ряда мер поддержки были отменены действовавшие ранее критерии нуждаемости.

«Мы подводим итоги еженедельно, видим, что после вступления в силу этих изменений у нас количество тех, кто получает государственную помощь, конечно, существенно увеличилось», — отметила министр.

Все обладатели удостоверения многодетной семьи, а также те, кому ранее была назначена единовременная денежная выплата многодетным семьям, в начале июля в беззаявительном порядке получили ежемесячную денежную выплату отдельным категориям семей в размере 2152 рублей.

«На сегодняшний день эту выплату у нас получили 8334 многодетные семьи. Это в два раза больше, чем, например, то количество многодетных семей, которые получали ее до 1 июля, — рассказала Майстер, — Количество многодетных родителей, получающих эту выплату, не окончательное, потому что сегодня активно очень поступают заявления на получение удостоверения многодетной семьи для того, чтобы эту выплату можно получить было беззаявительно».

Если у вас есть удостоверение многодетной семьи, но деньги на счёт не поступили, необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения, уточнила Майстер. Право на выплату имеют также приёмные многодетные семьи, подчеркнула она. Касается это и единоразовой выплаты на подготовку детей к школе для многодетных семей. Её размер в регионе составляет 5000 рублей.

«Средства на подготовку к школе уже поступили у нас на 18 884 ребенка и надеюсь, что ребята из других многодетных семей, кто еще не успел получить или оформить выплату, также смогут ее получить. Это можно сделать вплоть до 30 ноября», — уточнила Анжелика Майстер.

Реестр многодетных семей начал действовать с 1 июля 2024 года. В целом по стране в него включены более 2,2 млн семей. Из них 10531 — из Калининградской области.

Всем семьям по чуть-чуть: пять вопросов о поддержке многодетных

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter