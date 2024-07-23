В минсоце сообщили, сколько семей получили удостоверение многодетных в регионе

Жители Калининградской области оформили к настоящему моменту порядка 11 тыс. удостоверений многодетной семьи. Об этом рассказала министр социальной политики региона Анжелика Майстер в прямом эфире «Центра управления регионом» во вторник, 23 июля.



Темой эфира стало реформирование системы поддержки многодетных семей на федеральном и региональном уровнях. Изменения, вступившие в силу с 1 июля, коснулись правового статуса и основных гарантий указанной категории граждан, подходы к их поддержке стали универсальными во всех регионах, напомнила Майстер. В частности, для ряда мер поддержки были отменены действовавшие ранее критерии нуждаемости.

«Мы подводим итоги еженедельно, видим, что после вступления в силу этих изменений у нас количество тех, кто получает государственную помощь, конечно, существенно увеличилось», — отметила министр.

Все обладатели удостоверения многодетной семьи, а также те, кому ранее была назначена единовременная денежная выплата многодетным семьям, в начале июля в беззаявительном порядке получили ежемесячную денежную выплату отдельным категориям семей в размере 2152 рублей.

«На сегодняшний день эту выплату у нас получили 8334 многодетные семьи. Это в два раза больше, чем, например, то количество многодетных семей, которые получали ее до 1 июля, — рассказала Майстер, — Количество многодетных родителей, получающих эту выплату, не окончательное, потому что сегодня активно очень поступают заявления на получение удостоверения многодетной семьи для того, чтобы эту выплату можно получить было беззаявительно».

Если у вас есть удостоверение многодетной семьи, но деньги на счёт не поступили, необходимо обратиться в Центр социальной поддержки населения, уточнила Майстер. Право на выплату имеют также приёмные многодетные семьи, подчеркнула она. Касается это и единоразовой выплаты на подготовку детей к школе для многодетных семей. Её размер в регионе составляет 5000 рублей.

«Средства на подготовку к школе уже поступили у нас на 18 884 ребенка и надеюсь, что ребята из других многодетных семей, кто еще не успел получить или оформить выплату, также смогут ее получить. Это можно сделать вплоть до 30 ноября», — уточнила Анжелика Майстер.

Реестр многодетных семей начал действовать с 1 июля 2024 года. В целом по стране в него включены более 2,2 млн семей. Из них 10531 — из Калининградской области.

Всем семьям по чуть-чуть: пять вопросов о поддержке многодетных