Севастополь обстреляли ракетами ATACMS, пострадали около 100 человек

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Севастополь обстреляли баллистическими ракетами ATACMS, число пострадавших приближается к сотне человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева в воскресенье, 23 июня.

По сообщениям СМИ, город атаковали в 12:15 по местному времени. Четыре боеприпаса из пяти сбили, одна разорвалась над городом. Минобороны сообщило, что это были американские баллистические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. По последним данным, погибли три человека, среди них — двое детей. Количество пострадавших — около 100 человек.

«Вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — приводит слова Развожаева РБК.

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