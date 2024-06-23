Севастополь обстреляли ракетами ATACMS, пострадали около 100 человек

Севастополь обстреляли баллистическими ракетами ATACMS, число пострадавших приближается к сотне человек. Об этом пишет РБК со ссылкой на губернатора города Михаила Развожаева в воскресенье, 23 июня.

По сообщениям СМИ, город атаковали в 12:15 по местному времени. Четыре боеприпаса из пяти сбили, одна разорвалась над городом. Минобороны сообщило, что это были американские баллистические ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. По последним данным, погибли три человека, среди них — двое детей. Количество пострадавших — около 100 человек.