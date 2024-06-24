Погода в Калининграде 24 июня

Все новости по теме: Стихия

Днем во понедельник, 24 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +21°C, сообщает Гидрометцентр России. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +17°C, ночью +16°C. На востоке области +21°C днём, ночью +12°C, возможны дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре пасмурно, без осадков. Температура утром +17°C. Днем +20°C. Вечером ожидается +17°C, ветер слабый. Влажность: 96%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области 1 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в Калининграде и области до +20...+22°С в дневные часы, на побережье около +17...+19°С. В течение дня и вечера ожидаются локальные кратковременные осадки по области (преимущественно в восточной части региона), в течении дня облачно с прояснениями, к вечеру ожидаются существенные прояснения. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с

Портал «Метеонова» сообщает, что в регионе продолжается цветение подорожника, злаков и липы. Не ожидается существенного влияние погодных факторов на пыление, что может вызвать ухудшение состояния людей, страдающих аллергией.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter