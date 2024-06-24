Погода в Калининграде 24 июня

Днем во понедельник, 24 июня, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит +21°C, сообщает Гидрометцентр России. Ветер западный, слабый. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.



По данным Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днем ожидается +17°C, ночью +16°C. На востоке области +21°C днём, ночью +12°C, возможны дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре пасмурно, без осадков. Температура утром +17°C. Днем +20°C. Вечером ожидается +17°C, ветер слабый. Влажность: 96%.

Региональное управление МЧС отмечает, что неблагоприятные метеорологические явления в регионе не прогнозируются. Высота волн Балтийского моря у побережья Калининградской области 1 м.

Эксперты телеграм-канала «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют в Калининграде и области до +20...+22°С в дневные часы, на побережье около +17...+19°С. В течение дня и вечера ожидаются локальные кратковременные осадки по области (преимущественно в восточной части региона), в течении дня облачно с прояснениями, к вечеру ожидаются существенные прояснения. В ночные и утренние часы местами возможен туман. Ветер северо-западный, 4-9 м/с