Власти заявили о грядущей реконструкции пограничного перехода в Чернышевском

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Международный автомобильный пункт пропуска в Чернышевском планируется реконструировать. Как сообщает Федеральная таможенная служба, глава ФТС Валерий Пикалёв обсудил этот вопрос в ходе рабочего визита в Калининградскую область.

«В пункте пропуска Чернышевское на границе с Литвой Валерий Пикалёв ознакомился с инфраструктурой и техническим оснащением таможенного поста, пообщался с инспекторами, а также обсудил предстоящую реконструкцию этого погранперехода с представителем Минтранса РФ», — сообщили в ФТС. С начала года через Чернышевское в обе стороны прошло более 21 тыс. грузовых и 16,9 тыс. легковых автомобилей, а также 72 тыс. физических лиц.

В конце 2021 года Росгранстрой уже заявлял о планах реконструировать пункты пропуска через госграницу Чернышевское и Багратионовск в Калининградской области. В декабре 2022 года об этих планах сообщил вице-премьер правительства региона Александр Рольбинов. 





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