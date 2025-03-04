Власти сообщили, во сколько обойдётся реконструкция пограничных пунктов пропуска

Предварительная стоимость реконструкции трёх пунктов пропуска на границе Калининградской области с Польшей и Литвой составляет порядка трёх миллиардов рублей. Об этом рассказал министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

«Три пункта пропуска включены в государственную программу „Росграница“. Туда попали Багратионовск, Чернышевское и Мамоново — Гроново. На сегодняшний день ведутся проектные работы. Предварительная стоимость по реконструкции всех трёх пунктов пропуска — порядка трёх миллиардов. В этом году должны завершиться проектные работы», — рассказал Рольбинов.

Проектированием занимается Росгранстрой. Реконструкция погранпереходов в Багратионовске и Чернышевском запланирована, по словам министра, на 2026-2027 годы, в Мамоново (Гроново) — на 2027-2028-й.

О планах реконструировать пункты пропуска через госграницу в Чернышевском и Багратионовске Росгранстрой заявлял в конце 2021 года. О том, что работы намерены провести на территории трёх погранпереходов, Александр Рольбинов сообщил в декабре 2022 года. В июне 2024-го грядущую реконструкцию обсудили представители Минтранса и Федеральной таможенной службы.