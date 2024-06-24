В Калининграде суд отправил в колонию за взятки трех экс-сотрудников ГИБДД

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Собранные следствием доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора трём бывшим сотрудникам ГИБДД и двум жителям региона. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных ОРЧ СБ УМВД России по Калининградской области.

Следствием и судом установлено, что 8 октября 2022 года местный житель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в чем был уличен сотрудниками отдельного батальона ДПС. Желая избежать привлечения к административной ответственности, калининградец через посредника передал одному из сотрудников ГИБДД взятку в размере 60 тыс. рублей.

Приговором суда одному из бывших сотрудников ГИБДД назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 120 тыс. рублей. После отбытия наказания в виде лишения свободы он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года. Двух других экс-полицейских суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима, штрафу в размере 180 тыс. рублей, а также лишению права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 3 года.

Взяткодателю суд назначил наказание в виде штрафа в размере 1,3 млн рублей. Посредник в передаче взятки приговорен к штрафу в размере 800 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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