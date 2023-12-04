В Калининграде трое бывших инспекторов ГИБДД обвиняются во взятке

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В областной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых человек, в том числе трех бывших сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По данным следствия, в октябре прошлого года на площади Василевского сотрудники ГИБДД остановили «Мерседес» с пьяным водителем. Тот предложил взятку за непривлечение его к ответственности и обратился за помощью к своему родственнику — бывшему сотруднику полиции, который по телефону договорился с инспекторами о передаче 60 тыс. рублей. После этого мужчина передал сотрудникам ГИБДД деньги и уехал. В дальнейшем обвиняемые разделили взятку между собой, а 10 тыс. рублей передали посреднику в качестве благодарности.

Позже в отношении всех пятерых было возбуждено уголовное дело. Решение об этом было принято следствием на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных отделом собственной безопасности УМВД. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, обвиняемому в даче взятки на момент задержания было 29 лет, посреднику — 44 года.

Уголовное дело направлено в Ленинградский районный суд для рассмотрения по существу.


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