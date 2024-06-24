Ремонтом Южного обхода Калининграда займётся фирма депутата Горсовета

Ремонтом участка Южного обхода Калининграда займётся компания «ДСП», директором которой является депутат городского совета Сергей Григоренко. Данные следуют из итогов электронного аукциона на портале госзакупок.
На конкурс поступила одна заявка, её и признали победителем. ЗАО «ДСП» выполнит работы по начальной (максимальной) цене контракта в 294,7 млн рублей. В срок до 5 ноября подрядчику предстоит отремонтировать участок Южного обхода Калининграда на протяжении от улицы Емельянова до улицы Дзержинского протяжённостью 7,5 км, а также километровый участок трассы «Калининград — посёлок Новосёлово — граница с Республикой Польша» от улицы Дзержинского до Берлинского шоссе.
Компания «ДСП» регулярно получает подряды в городе. Ранее администрация Калининграда оштрафовала фирму за нарушение правил требований к ремонту дороги на улице Галицкого. По мнению властей, ЗАО «ДСП», директором которого является депутат горсовета Сергей Григоренко, вело работы во время дождя, что противоречит контракту. Из-за этого на исполнителя наложили штраф в 100 тыс. рублей. ЗАО «ДСП» выполняет крупные контракты не только в Калининграде. В частности, оно является подрядчиком строительства второй очереди велодорожки от Куршской косы до Балтийской.