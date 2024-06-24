Ремонтом Южного обхода Калининграда займётся фирма депутата Горсовета

Ремонтом участка Южного обхода Калининграда займётся компания «ДСП», директором которой является депутат городского совета Сергей Григоренко. Данные следуют из итогов электронного аукциона на портале госзакупок.

На конкурс поступила одна заявка, её и признали победителем. ЗАО «ДСП» выполнит работы по начальной (максимальной) цене контракта в 294,7 млн рублей. В срок до 5 ноября подрядчику предстоит отремонтировать участок Южного обхода Калининграда на протяжении от улицы Емельянова до улицы Дзержинского протяжённостью 7,5 км, а также километровый участок трассы «Калининград — посёлок Новосёлово — граница с Республикой Польша» от улицы Дзержинского до Берлинского шоссе.





Фото: скриншот проекта ремонта из документации