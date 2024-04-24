Мэрия оштрафовала фирму депутата горсовета за ремонт во время дождя

Администрация Калининграда оштрафовала фирму депутата горсовета за нарушение правил требований к ремонту дороги на улице Галицкого. Об штрафе мэрия сообщила в своём телеграм-канале.

По мнению властей, ЗАО «ДСП», директором которого является депутат горсовета Сергей Григоренко, вело работы во время дождя, что противоречит контракту. Из-за этого на исполнителя наложили штраф в 100 тыс. рублей. Аналогичную сумму с генерального подрядчика по ямочному ремонту Калининграда потребуют и за латание тротуара на улице Карла Маркса, 66, о котором он не уведомил в письменном виде администрацию. Итоговая сумма взысканий с «ДСП» в этом году составляет 2,3 млн рублей, отметили горвласти.

Сергей Григоренко в беседе с «Новым Калининградом» рассказал, что в результате экспертизы его компания может обжаловать наложенный штраф. «Неделя, я думаю, [до окончания экспертизы]. Если работа выполнена качественно, то претензии заказчика не обоснованы», — заявил депутат горсовета.

В январе 2022 года калининградская администрация перезаключила с компаний Григоренко контракт на обслуживание дорожной сети города. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 148 млн 745 тыс. руб. Было рассмотрено две заявки: ЗАО «ДСП» и ООО бывшего депутата из Пионерского Сергея Быкова «КЛГД Строй». Обе компании снизили выставленную мэрией цену договора на 0,5%. При этом в аукционе победила именно фирма «ДСП», так как, по мнению комиссии, ее «предложение поступило ранее предложения» другого участника.