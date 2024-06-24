«За 3 часа и 200 тысяч»: остановку на Моспроспекте оборудовали информтабло (фото)

Остановку около универсама «Московский» в качестве эксперимента оборудовали информационным табло, в режиме реального времени показывающее время, в течение которое к ней подойдёт тот или иной общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Перед комитетом городского развития и цифровизации стояла задача — с минимальными затратами подвести к остановке электричество. Если б это делали как раньше, то пришлось бы прокопать в сторону Второй эстакады траншею 260 метров вдоль тротуара, потратить около 1.5 млн рублей и полгода времени. Здесь же всё сделали за 3 часа и 200 тыс. руб. А всё благодаря тому, что в новых светильниках, которые мы постепенно меняем по всему муниципалитету, есть „розетка“, которая непрерывно находится под напряжением, а само освещение включается/выключается с помощью модуля управления по расписанию», — рассказали горвласти.

Фото пресс-службы горадминистрации Калининграда