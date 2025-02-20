В Калининграде анонсировали реализацию программы «Умная остановка»

В Калининграде анонсировали реализацию программы «Умная остановка»
Фото: пресс-служба администрации Калининграда
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В Калининграде намерены реализовать программу «Умная остановка», результатом которой должно быть выведение информации о движении транспорта на табло остановочных комплексов. О запуске программы в среду, 19 февраля, в прямом эфире рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Чтобы повесить табло, необходимо подвести электричество, — сообщила она. — Также необходим модем, который позволит обмениваться информацией с нашей базой данных, — нужно обеспечить интернет. Сегодня каждый автобус в Калининграде обеспечен системой GPS, координаты каждой остановки внесены, и есть интерфейс, который позволяет нам увидеть автобусы в „Яндексе“ и на ресурсе Go2Bus. Мы разместили QR-коды на остановках, где можно зайти и посмотреть это. Понимаем, что следующим шагом мы должны сделать так, чтобы наши остановки становились не просто укрытием от непогоды, но и „умными“ остановками».

Финансирование программы, как уточнила глава, должны определить в марте, во время корректировки городского бюджета. Проблема, по её словам, в том, что подвести электричество «по воздуху» (это самый простой способ подключения) к остановкам не получится, так как город реализует программу «Чистое небо».

«Нужно делать в подземном исполнении. Задача понятная. Мы недавно с Алексеем Сергеевичем Беспрозванных в рамках так называемого „мэрского часа“ обсуждали необходимость улучшения среды города. Мы говорили про ремонт тротуаров и про автобусные остановки, которые у нас неотъемлемый элемент улично-дорожной сети», — добавила Дятлова.

В июне 2024 года остановку около универсама «Московский» в качестве эксперимента оборудовали информационным табло, в режиме реального времени показывающее время, в течение которое к ней подойдёт тот или иной общественный транспорт. Эти работы были выполнены за 3 часа и 200 тысяч рублей.

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