Власти РФ упростили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ

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В России упростили порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте Правительства РФ.

«Для получения такой субсидии гражданам будет достаточно подать электронное заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. Основная часть документов будет запрашиваться госорганами через систему межведомственного электронного взаимодействия», — отмечается в сообщении.

«Новый порядок не отменяет возможность для граждан при желании обратиться за назначением этой меры поддержки в органы социальной защиты или МФЦ», — уточняют власти.

В кабмине напоминают, что право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определенной доли дохода. При этом каждый регион устанавливает данную норму самостоятельно.

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