В России хотят ввести в школах оценки по поведению и не допускать хулиганов к ЕГЭ

В российских школах следует ввести оценки по поведению и не допускать к ОГЭ и ЕГЭ учеников, у которых оно неудовлетворительное. С таким предложением выступил глава СПЧ Валерий Фадеев, инициативу которого поддержал министр просвещения Сергей Кравцов, пишет «Коммерсант».

«Речь о хулиганах в школе, на которых нет управы. Прежде, чем отчислять, мы предлагаем вернуть оценку по поведению. Двойка по поведению — к ОГЭ, ЕГЭ не допускается ученик. Не умеешь себя правильно внести — другой дорогой пойдешь», — сказал Валерий Фадеев на заседании СПЧ по образованию.

В свою очередь Кравцов подчеркнул, что для начала необходимо определить, кто будет выставлять детям оценки за поведение, по каким критериям, и какие последствия будут от выставленных баллов, призвав «не принимать спонтанных решений».