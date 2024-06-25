Погода в Калининграде 25 июня

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Во вторник, 25 июня, в Калининградской области ожидается тёплая облачная погода без осадков. По сведениям  Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём +25°С, ночью столбик термометра опустится до +13°С. Ветер слабый с порывами до 7 м/с. Атмосферное давление в пределах нормы — 763 мм рт.ст. Относительная влажность 93%.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкие дневные температуры в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске — не выше +22°С. Ночью на побережье традиционно теплее, чем в остальной части региона, — до +15°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в столице региона ожидается ясная погода. Максимальная температура воздуха днём +25,1°С, ночью — до +16°С. Влажность — 98%.

Как сообщали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», с сегодняшнего дня в регионе начинается резкое потепление. «А уже в среду-четверг, вероятно, температуры в нашем регионе превысят отметки в +28...+30°С. К слову, на конец этой-начало следующей недели модели уже „видят“ сценарии с возвращением западного переноса и умеренной погоды, однако это все ещё слишком далёкие перспективы», — добавили синоптики.

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