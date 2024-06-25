Пиво остаётся крупнейшим сегментом алкогольного рынка России

Крупнейшим сегментом алкогольного рынка в России в деньгах и объёмах потребления готового продукта на человека остётся пиво. В 2023 году в стране было произведено 834 млн дал пива, что на 1,8% больше, чем в 2022 году, пишет «РБК Вино».



Продажи пива в России в 2023 году составили 769,6 млн дал. Каждый россиянин стал пить в среднем на 1 литр больше, чем годом ранее. Четверть потребления пива в стране приходится на пять регионов: Московская область, Москва, Свердловская область, Краснодарский край и Тюменская область. Треть производства сосредоточено в Московской и Ульяновской областях, Татарстане, а также Новосибирской и Самарской областях.

Россияне предпочитают пить светлое пиво крепостью до 6,1%. Доля любителей крепкого пива по-прежнему не превышает 10% от общего количества потребителей.

Сокращение импорта и уход западных компаний привели к резкому обострению конкуренции на рынке пива. В 2012 году на топ-3 производителей приходилось 81,7% продаж, в 2023 году этот показатель сократился до 61,4%. Конкуренция ограничивает рост цен: за год пиво подорожало на 5-6%. Сегодня средняя цена литра пива — 162,4 руб.

В 2023 году было выпущено рекордное для отрасли количество новинок — около 750. За первые месяцы 2024 года на рынке пива появилось ещё 674 позиции. Наблюдается рост в сегментах вкусового, нефильтрованного и безалкогольного пива.