Ищущих работу калининградцев приглашают на ярмарку трудоустройства в пятницу

28 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятия в рамках акции пройдут более чем на тысяче площадок по всей стране, в том числе и в Калининграде, отмечает пресс-служба регионального Центра занятости.

В областном центре ярмарка трудоустройства будет проходить в пятницу с 10 до 14 часов во Дворце спорта «Янтарный». «Более 80 региональных организаций и предприятий встретятся с соискателями и проведут собеседования на более чем 1,1 тыс. вакансий в сферах производства, транспорта, сельского хозяйства, силовых структур, деятельности в области информации и связи и др. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья будет представлено около 250 квотируемых рабочих мест», — обещают организаторы.

Для участников мероприятия предусмотрены собеседования с работодателями региона, консультационные площадки по услугам центра занятости населения

круглые столы, профессиональные туры и др.